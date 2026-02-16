Giornale di Brescia
Ancora maltempo al Sud, allerta arancione domani in Calabria

ROMA, 16 FEB - Valutata per la giornata di domani allerta arancione sui settori tirrenici centro-settentrionali della Calabria e allerta gialla su alcuni settori di Marche, Campania, Sicilia e sul restante territorio della Calabria. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile. Dal pomeriggio di oggi, previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata e Calabria, specie sui settori tirrenici di queste ultime due. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica. Dal tardo pomeriggio di oggi, inoltre, si prevedono venti da forti a burrasca nord-occidentali su Valle d'Aosta, Piemonte, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione a Sardegna e Puglia. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

