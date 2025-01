Ancora in fuga l'evaso dal carcere di Barcaglione ad Ancona

ANCONA, 24 GEN - E' ancora caccia all'evaso che ieri è fuggito dal carcere di Barcaglione di Ancona. Xhevdet Plaku, 44 anni, di origine albanese con precedenti per omicidio stava scontando una condanna per droga. Era assegnato all'esterno e addetto alle mansioni di pulizie della caserma degli agenti e degli uffici di direzione con libertà di movimento all'esterno del carcere senza scorta. L'uomo ieri era uscito alle 8:30 per gettare l'immondizia, la sua scomparsa è stata scoperta solo verso le 11:30 durante il controllo dei detenuti. Secondo quanto riferisce oggi il Corriere Adriatico, l'uomo si sarebbe allontanato attraverso i campi. La sua pena era in scadenza anche in virtù di questo tre mesi fa gli era stato concesso il beneficio dal direttore dell'istituto di pena dell'ammissione al lavoro all'esterno senza scorta. Alle ricerche concorrono da ieri sia la polizia di Stato, con la squadra mobile e la polizia ferroviaria, che i carabinieri oltre alla polizia penitenziaria.