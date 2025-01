Ancora in calo nel 2024 residenti a Venezia, sono 48.500

VENEZIA, 06 GEN - Il centro storico di Venezia ha perso ancora residenti nel 2024, ed ora gli abitanti della Serenissima sono stimati in 48.500, contro i 49.129 (- 600) di fine 2023. Lo riferisce il portale 'Venessia.com' che monitora l'andamento demografico della città sulla laguna rielaborando i dati degli uffici dell'anagrafe del Comune (città atorica e terraferma). Dieci anni fa i residenti raggiungevano i 56.311: una perdita di quasi 10mila abitanti. In controtendenza rispetto a questa dinamica, i dati della terraferma, che nel 2024 ha visto crescere di poco i residenti, 177.768 (contro i 176.947 del 2023); un aumento trascinata quasi interamente dalla popolazione con cittadinanza straniera, che ormai rappresenta il 16,5% dei residenti. Per quanto riguarda Venezia, tuttavia, il sindaco Luigi Brugnaro ha più volte ha fatto notare quanto il problema non sia il saldo migratorio (persone che escono dalla città, e persone nuove che si insediano), quanto il tasso decessi/nuovi nati, che vede la prevalenza del primo fattore, a causa della popolazione fortemente anziana.