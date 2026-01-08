Giornale di Brescia
Ancora gelo in Veneto, stamani le minime fino a -23,1 gradi

VENEZIA, 08 GEN - Nuova mattinata gelida per il Veneto, con tutte le località che fanno segnare temperature minime sotto lo zero, dai monti alla pianura. Il record, ancora una volta, spetta alla Piana di Marcesina, a 1310 metri sull'Altopiano di Asiago (Vicenza) con -23,1 gradi, seguita dalla cima della Marmolada (3256 metri) con -21,9 e la Torbiera in Pian Cansiglio, a 1002 metri, con -21,8. Tra i centri della montagna il più freddo è Asiago (-15.4), seguito da Padola e Pescul di Selva di Cadore (Belluno) con -15.1, e Auronzo con -14.2. Belluno è il capoluogo più gelido con -11.8 gradi. Seguono Vicenza (-7,8), Padova (-6,7), Treviso (-6,3), Verona (-5,5), Rovigo (-5) e Venezia (-2,5).

