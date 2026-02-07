Ancora fumogeni, corteo contro le olimpiadi a Milano verso la tangenziale

MILANO, 07 FEB - Un gruppo di manifestanti incappucciati e con caschi si sta dirigendo verso la tangenziale est. Una volta giunto al Corvetto, dal corteo promosso dal Comitato Insostenibili Olimpiadi contro i Giochi di Milano-Cortina, un gruppo si è staccato per prendere la direzione della tangenziale. I manifestanti proseguono lanciando fumogeni e fuochi d'artificio. A sbarrare la strada agli agenti in antisommossa.