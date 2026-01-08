Ancora freddo in tutta Italia, migliora fra giovedì e venerdì

ROMA, 08 GEN - Ancora freddo sull'Italia, con temperature minime sotto lo zero e valori intorno a -20°C in montagna e gelate diffuse in pianura al Centro-Nord con picchi di -10°C. Fra giovedì e venerdì è però atteso un aumento delle temperature. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. La massa di aria fredda "si sta spostando in queste ore verso Est Nord-Est", si legge nella nota, ed "entro 48 ore avrà attraversato i Balcani, la Romania, la Polonia e tornerà nell'area scandinava, da dove ha iniziato la propria discesa alcuni giorni fa". Sempre nelle prossime ore si prevede in tutta Italia un aumento delle temperature, con massime in aumento di 5°C al Centro-Nord, mentre per venerdì 9 gennaio si prevedono minime più alte di 5-6°C in tutte le regioni, con aumento fino a 10-12°C in Toscana, Umbria e Appennino settentrionale. Da venerdì è quindi atteso un ritorno nelle medie del periodo, ma nel fine settimana si prevedono venti forti, come Maestrale, e venti di foehn nel Nord-Ovest. Per sabato attese piogge su gran parte del Centro-Sud e un calo termico, con nevicate a quote medio-basse sull'Appennino, localmente fino ai 500-700 metri. Domenica si prevede un miglioramento, con ampie schiarite quasi ovunque. Solo sull'estremo Sud e sulle Alpi occidentali di confine si continuerà ad avere un po' di instabilità.