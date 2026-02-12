Ancora danni per il maltempo in Portogallo, a Coimbra cede tratto autostrada

LISBONA, 12 FEB - In Portogallo è crollato un pezzo della A1, la principale autostrada del Paese che mercoledì era stata chiusa al traffico all'altezza di Coimbra, dove il fiume Mondego, sempre nella serata di ieri, ha rotto gli argini inondando campi e strade intorno alla città. A cedere è stato un viadotto, che presenta una voragine larga una decina di metri. Il ministro delle Infrastrutture, Miguel Pinto Luz, ha spiegato che il danno è stato causato dalla velocità e violenza "del tutto anormali" delle acque fuoriuscite dall'argine e dal conseguente scavo del terrapieno vicino al viadotto. "Ci vorranno sicuramente settimane prima che questa infrastruttura torni a essere al servizio dei portoghesi", ha affermato Pinto Luz. Nella città di Coimbra, comunque, la situazione è rimasta stabile durante la notte. Procedono intanto evacuazioni e azioni di soccorso da nord a sud del Portogallo, dove il maltempo continua a provocare esondazioni e frane. L'intero paese di Porto Brandão, circa 300 anime sulle sponde del Tago, nei dintorni di Lisbona, è stato interamente evacuato per il rischio frana del massiccio che lo sovrasta. Per l'Istituto portoghese del mare e dell'atmosfera, l'allerta maltempo rimane almeno fino a sabato.