Anche Milano vieta le keybox nelle strade

MILANO, 04 DIC - Milano vieta l'installazione delle keybox, le cassette portachiavi per gli affitti brevi, per le strade della città e in particolare, "su elementi dell'arredo urbano, della segnaletica stradale, recinzioni, cancellate, pali della luce o altre strutture collocate su suolo pubblico". Lo ha deciso il Consiglio comunale che ha approvato la delibera di iniziativa consiliare che entrerà in vigore tra 30 giorni. Per chi non rispetta le regole ci sono da cento a quattrocento euro di sanzione, oltre alle spese di rimozione. Il divieto riguarda "anche strutture private che si affacciano o sporgono su spazio pubblico".