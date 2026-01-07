Anche la senatrice a vita Liliana Segre ai funerali di Chiara Costanzo

MILANO, 07 GEN - Anche la senatrice a vita Liliana Segre ha deciso di partecipare ai funerali di Chiara Costanzo, una delle due giovani vittime milanesi della strage di Crans-Montana. La senatrice è arrivata poco dopo l'inizio della celebrazione nella basilica di Santa Maria delle Grazie che è gremita di persone, molte delle quali non sono riuscite ad entrare per assistere alla funzione. "Oggi non siamo qui a cercare spiegazioni o colpe, ci sarà tempo anche per questo ma non è oggi". Lo ha detto monsignor Alberto Torriani, arcivescovo di Crotone ed ex rettore del Collegio San Carlo di Milano durante i funerali di Chiara Costanzo, che al San Carlo ha studiato. "Cerchiamo di trovare la forza che ci rimetta in cammino, perché troviamo solo cenere e vuoto adesso - ha aggiunto - . Dobbiamo cercare dentro di noi una parola che rimetta in circolo la vita. Abbiamo bisogno di futuro, noi adulti e ancora di più voi ragazzi che siete qui oggi". "Oggi siamo qui perché una vita è stata spezzata troppo presto: da soli non si regge un dolore così, un peso così richiede di essere condiviso - ha proseguito -. Quando la morte irrompe con un volto duro e crudele e ti strappa ciò che è più caro, una figlia, allora ogni parola è insufficiente anche la più alta. Ci viene da dire davanti a questo, non è giusto, non lo è per nessuno, per una città, per una comunità scolastica, per Chiara che nel silenzio senza ostentare faceva tutto bene, con il suo sorriso e la sua autoironia". Infine una parola per ognuno dei componenti della famiglia di Chiara. Il piccolo Luca, il fratello, che sta per concludere la scuola primaria, "le gambe tremeranno ma sappi questo, quel tremore non è segno di debolezza ma segno che la vita sta bussando. Non smettere di camminare e desiderare". A Elena, "stai facendo a pugni con i giorni, la fatica che vivi non è una colpa, c'è un futuro per te, cose belle che ti attendono". Camilla la sorella maggiore, "grazie e continua ad essere faro e custodia perché la tua presenza è già una luce". Infine i genitori Andrea e Giovanna "continuate ad essere passatori di vita, la vita che avete passato a Chiara non è stata vana e continuerà a passare anche nel dolore", ha concluso molto commosso.