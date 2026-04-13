Anche Gonzales lascerà la Camera Usa dopo scandalo sessuale

WASHINGTON, 13 APR - Il deputato repubblicano Tony Gonzales "presenterà le dimissioni" dal Congresso quando la Camera tornerà a riunirsi oggi, con un annuncio maturato un'ora dopo quello dello stesso tenore fatto dal deputato democratico Eric Swalwell. Entrambi sono finiti nella bufera a seguito di pesanti accuse sulla condotta sessuale inappropriata. "C'è un tempo per ogni cosa e Dio ha un piano per tutti noi. Quando il Congresso tornerà a riunirsi domani, presenterò le mie dimissioni dall'incarico. È stato un privilegio servire la grande gente del Texas", ha affermato Gonzales, secondo i media americani.