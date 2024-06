Anche due operai scesero nel Natisone per raggiungere i giovani

PREMARIACCO, 07 GIU - C'è una nuova immagine che testimonia come anche due operai, che transitavano in zona, siano immediatamente scesi dal ponte Romano - quello su cui altri passanti hanno realizzato i video - e si siano prodigati per cercare di portare in salvo i tre ragazzi travolti dalla piena del fiume Natisone. La fotografia - pubblicata da Gazzettino e Messaggero del gruppo Caltagirone - immortala i soccorritori occasionali nel bosco accanto al torrente. Secondo quanto si è appreso, i due operai sono riusciti a parlare con i tre ragazzi, cercando di rassicurarli sull'arrivo dei soccorsi. In un primo momento, anche per valutare la praticabilità del percorso, Cristian ha anche provato a raggiungerli, ma ha desistito per la velocità della corrente, tornando da Patrizia e Bianca. I due operai sono già stati sentiti dai carabinieri della locale stazione e le loro testimonianze sono a disposizione della Procura della Repubblica.