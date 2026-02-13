Giornale di Brescia
Anche 'Dr Oz' nelle carte di Epstein, lo invitò a festa di San Valentino

NEW YORK, 13 FEB - Mehmet Oz, nominato da Donald Trump amministratore dei Centri per i Servizi Medicare e Medicaid, invitò Jeffrey Epstein nel 2016 a una festa per San Valentino. Lo riportano i media americani, sottolineando che l'invito è stato inviato circa 10 anni dopo le prime accuse di molestie a Epstein. Oz è divenuto famoso negli anni grazie allo show televisivo 'Dr.Oz Show' in cui elargiva consigli medici. Con il suo nome, si allunga la lista dei membri dell'amministrazione Trump citati nei documenti.

NEW YORK

