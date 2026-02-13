Anche 'Dr Oz' nelle carte di Epstein, lo invitò a festa di San Valentino

NEW YORK, 13 FEB - Mehmet Oz, nominato da Donald Trump amministratore dei Centri per i Servizi Medicare e Medicaid, invitò Jeffrey Epstein nel 2016 a una festa per San Valentino. Lo riportano i media americani, sottolineando che l'invito è stato inviato circa 10 anni dopo le prime accuse di molestie a Epstein. Oz è divenuto famoso negli anni grazie allo show televisivo 'Dr.Oz Show' in cui elargiva consigli medici. Con il suo nome, si allunga la lista dei membri dell'amministrazione Trump citati nei documenti.