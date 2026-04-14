Anche a Teramo arrivano i Pos in chiesa per le offerte con la carta

TERAMO, 14 APR - Anche la fede si apre all'innovazione digitale. Da domani la parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Teramo diventerà un laboratorio di modernità ecclesiale, ospitando uno speciale totem multimediale per la raccolta delle offerte. La chiesa teramana è stata infatti selezionata tra le prime trenta parrocchie del Centro-Sud Italia per l'avvio di un progetto pilota promosso dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e dal Servizio Promozione della Cei, con il supporto tecnico di Banca del Mezzogiorno e Nexi. Il dispositivo permetterà ai fedeli di effettuare donazioni in modo rapido e sicuro utilizzando carte di debito, credito o i wallet digitali su smartphone e smartwatch. L'obiettivo è duplice: assecondare le nuove abitudini di pagamento dei cittadini, ormai sempre meno abituati all'uso dei contanti, e garantire la massima trasparenza e tracciabilità nella gestione dei fondi. Il totem, studiato per essere estremamente intuitivo, consentirà all'utente di scegliere la finalità del gesto: si potrà destinare l'offerta direttamente alla parrocchia per le necessità locali oppure al sostentamento del clero nazionale. "Questa soluzione mette la tecnologia al servizio della Chiesa, trasformandola in uno strumento di comunione e corresponsabilità", spiegano i promotori. L'iniziativa a Teramo non resterà isolata: nei prossimi giorni, la Diocesi individuerà altre due parrocchie del territorio che verranno dotate dello stesso servizio. Un segnale chiaro di una Chiesa capace di dialogare con i cambiamenti sociali, promuovendo una solidarietà che corre sui binari del futuro.