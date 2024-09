Anarchici,presidio davanti al Palazzo di giustizia di Torino

TORINO, 17 SET - Un presidio di anarchici e antagonisti si è formato stamani a Torino davanti ai cancelli del Palazzo di giustizia. L'occasione è stata l'apertura dell'udienza preliminare nei confronti di 19 imputati per i disordini avvenuti in città il 6 marzo 2023 durante un corteo in segno di solidarietà verso Alfredo Cospito, l'anarchico che in quel periodo sosteneva uno sciopero della fame per protestare contro il 41 bis. Nel pomeriggio un gruppo di attivisti ha manifestato nelle vicinanze del carcere 'Lo Russo Cotugno' per quello che hanno definito un "saluto" alla popolazione detenuta.