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Anarchici morti, tra ipotesi azione su obiettivo vicino

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ROMA, 21 MAR - Poteva essere un luogo vicino al parco degli Acquedotti l'obiettivo dell'ordigno che stavano assemblando i due anarchici morti ieri nell'esplosione all'interno del casolare abbandonato. Sarebbe una delle ipotesi emerse durante la riunione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo che c'è stata oggi al Viminale. Una pista presa in considerazione alla luce della natura dell'ordigno che sarebbe stato realizzato con fertilizzante e un innesco e, quindi, considerato poco 'stabile' per il trasporto. Tra i possibili obiettivi 'd'interesse anarchico' nel quadrante sud est della Capitale si trovano uno snodo ferroviario come anche il polo Tuscolano della polizia e una caserma dei carabinieri. Ma al momento non si escludono altre piste.

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