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Anarchici morti, il questore di Roma vieta il presidio commemorativo

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ROMA, 26 MAR - Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha firmato questa mattina il provvedimento con cui ha disposto il divieto allo svolgimento di un presidio lanciato sul web dalla galassia anarchica per domenica mattina in via Lemonia, a pochi passi dal casale dove venerdì scorsi sono morti i due anarchici mentre, a quanto emerso dalle prime indagini, assemblavano un ordigno. Il provvedimento è motivato "dalla esigenza di tutelare la integrità dei luoghi in cui si è consumato l'evento ai fini investigativi, anche in ossequio al sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, e in ragione del fatto che il presidio, così come pubblicizzato, sarebbe seguito da uno spostamento proprio alla verso il casale".

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