Amnesty, da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre in poi

GERUSALEMME, 11 DIC - Amnesty International accusa per la prima volta Hamas e gli altri gruppi armati palestinesi di crimini contro l'umanità durante e dopo il 7 ottobre 2023. "I gruppi armati palestinesi - si legge in un report di 173 pagine dell'associazione - hanno commesso violazioni della legge umanitaria internazionale, crimini di guerra e crimini contro l'umanità durante i loro attacchi nel sud di Israele che hanno avuto inizio il 7 ottobre 2023". Amnesty sottolinea inoltre che Hamas "ha continuato a commettere violazioni e crimini di diritto internazionale trattenendo e maltrattando gli ostaggi e trattenendo i corpi sequestrati".