Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Amministrazione Trump contro Nike per discriminazione dipendenti bianchi'

AA

NEW YORK, 04 FEB - Nike nel mirino dell'amministrazione Trump per il trattamento riservato ai suoi dipendenti bianchi. La Equal Employment Opportunity Commission, la commissione per le pari opportunità che sotto Trump sta lavorando per smantellare le politiche sulla diversità, ha aperto un'indagine nei confronti del gigante dell'abbigliamento sportivo per discriminazione nei confronti dei suoi dipendenti bianchi. Lo riporta il New York Times, sottolineando che la commissione sta indagando su "accuse sistemiche di discriminazione razziale intenzionale legate ai programmi di diversità, equità e inclusione" nei confronti dei dipendenti bianchi di Nike.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NEW YORK

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario