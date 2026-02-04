'Amministrazione Trump contro Nike per discriminazione dipendenti bianchi'

NEW YORK, 04 FEB - Nike nel mirino dell'amministrazione Trump per il trattamento riservato ai suoi dipendenti bianchi. La Equal Employment Opportunity Commission, la commissione per le pari opportunità che sotto Trump sta lavorando per smantellare le politiche sulla diversità, ha aperto un'indagine nei confronti del gigante dell'abbigliamento sportivo per discriminazione nei confronti dei suoi dipendenti bianchi. Lo riporta il New York Times, sottolineando che la commissione sta indagando su "accuse sistemiche di discriminazione razziale intenzionale legate ai programmi di diversità, equità e inclusione" nei confronti dei dipendenti bianchi di Nike.