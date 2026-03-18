Ammazzò il vigilantes di un supermercato a Bergamo, condannato a 20 anni

BERGAMO, 18 MAR - Il 28enne Safate Djiram, del Togo, è stato condannato oggi a vent'anni e due mesi per aver ucciso Mamadi Tunkara, vigilante gambiano di un supermercato di Bergamo, il 3 gennaio 2025. La pm Silvia Marchina aveva chiesto l'ergastolo per l'imputato. La Corte d'Assise di Bergamo ha escluso le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Verranno inoltre applicati tre anni di libertà vigilata, una volta scontata la pena. Disposti anche un risarcimento provvisionale di 50 mila euro e l'espulsione dal territorio italiano al termine della pena. Per l'accusa si era trattato di un delitto premeditato e per futili motivi: Djiram avrebbe acquistato il coltello poche ore prima e agito per gelosia, sospettando una relazione tra la ex fidanzata e la vittima. La pm ha sottolineato anche la violenza dell'azione, con colpi inferti anche quando Tunkara era a terra. La difesa invece aveva contestato le aggravanti, parlando di gesto d'impeto dopo una lite e chiedendo una pena più lieve.