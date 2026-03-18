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Amici e associazioni in presidio a Milano per Fausto e Iaio

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MILANO, 18 MAR - Alcune centinaia di persone si sono raccolte in via Mancinelli, a Milano, nella ricorrenza dell'uccisione di Fausto e Iaio. Il presidio è in corso e non si segnalano tensioni. "Stiamo ricordando Lorenzo "Iaio" Iannucci e Fausto Tinelli - si legge sul sito di Milano InMovimento - assassinati dai fascisti il 18 marzo del 1978. Mentre ricorre l'ennesimo anniversario l'avvocato della famiglia ha comunicato che con la riapertura delle indagini si pensa che a breve si possano fare sostanziali passi in avanti per l'identificazione degli assassini. La serata verrà conclusa dal concerto degli Assalti Frontali. Per difendere la memoria, contro l'autoritarismo, contro il controllo sociale e per difendere gli spazi di libera: antifascisti sempre!".

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