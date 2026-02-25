America's Cup, attivisti di nuovo in strada per fermare camion

NAPOLI, 25 FEB - Anche questa mattina a Bagnoli alcuni attivisti della rete No America's Cup e abitanti del quartiere sono scesi in piazza per bloccare il transito dei camion diretti verso l'area dell'area della colmata. Chiedono che il Comune fermi immediatamente i lavori, unica condizione possibile per una discussione il prossimo 3 marzo al consiglio monotematico che si svolgerà a Bagnoli. "Le decisioni si prendono dopo l'ascolto dei cittadini e non prima. Qualsiasi passerella sul territorio senza blocco dei lavori non sarà accettata dalla cittadinanza", hanno urlato i manifestanti che sollecitano anche il blocco dei dragaggi "No alla Coppa vuol dire in realtà Sì: Sì alla spiaggia pubblica, al bosco, al mare disinquinato e accessibile a tutti, alla restituzione del territorio ai suoi abitanti", hanno aggiunto.