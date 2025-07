Ambulanza impegnate altrove, anziano muore a Capri

CAPRI, 25 LUG - Un anziano di 76 anni, Pietro Esposito, è morto nell'attesa di un'ambulanza a Capri. I due mezzi di soccorso presenti sull'isola erano impegnati altrove, in due zone opposte dell'isola, uno stava trasportando provette da analizzare, l'altro si trovava all'eliporto, ad Anacapri, dove aveva trasportato una persona che doveva essere trasferita, con un elicottero, a Napoli. E' ripartita per soccorrere il 76enne ma l'uomo, in codice rosso, è morto. Sul fatto interviene il sindaco di Capri, Paolo Falco, che chiarisce: "sicuramente c'è un problema perché il territorio isolano è complesso. Quando la seconda ambulanza è impegnata, soprattutto in estate e in caso di patologie tempo dipendenti, può rappresentare una criticità. Per cui chiederemo soluzioni per rinforzare ulteriormente i presidi d'emergenza del 118 soprattutto durante la stagione turistica".