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Ambiente, al via la cooperazione ecologica tra El Salvador e Messico

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CITTÀ DEL MESSICO, 12 APR - Il vicepresidente salvadoregno Félix Ulloa e la ministra dell'Ambiente messicana Alicia Bárcena si sono incontrati per condividere strategie in materia di tutela climatica. Tra i temi centrali, le autorità hanno discusso del Piano Trifinio, dei corridoi ecologici e delle prospettive di progresso territoriale integrato che coinvolgono anche Guatemala e Honduras. Il vertice ha permesso di analizzare i risultati delle iniziative messicane "Sembrando Vida" e "Jóvenes Construyendo el Futuro", incentrate sull'agricoltura responsabile e sulla formazione giovanile. A maggio è previsto l'arrivo in El Salvador del commissario per le Aree Naturali Protette del Messico, Pedro Longoria, per definire una potenziale intesa bilaterale sulla gestione dei parchi, il sostegno alle zone rurali e il controllo degli incendi boschivi. I due governi hanno riaffermato l'impegno comune per rafforzare l'integrazione e favorire la crescita dell'intera regione mesoamericana.

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