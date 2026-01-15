Giornale di Brescia
Ambasciatore Ue in Libia, approfondire cooperazione con Enavformed Irini

IL CAIRO, 15 GEN - L'ambasciatore dell'Unione europea in Libia, Nicola Orlando, ha incontrato a Tripoli il capo di stato maggiore ad interim dell'Esercito libico, Tenente Generale Salaheddin Al Namroush, auspicando un rafforzamento della cooperazione nell'ambito dell'operazione Eunavformed Irini. "Ho rinnovato le più sentite condoglianze dell'Unione Europea per il tragico incidente che ha causato la morte del capo di stato maggiore Maresciallo Mohammed Al Haddad e dei suoi ufficiali al seguito - riferisce l'ambasciatore su X -. Abbiamo discusso degli sforzi in corso e futuri per espandere ulteriormente il partenariato Ue-Libia, con particolare attenzione al rafforzamento delle capacità delle forze armate nel pieno rispetto dei diritti umani e degli standard internazionali, promuovendo la riunificazione dell'istituzione militare e rafforzando il sostegno per migliorare la gestione delle frontiere terrestri e per approfondire la cooperazione con l'Operazione Eunavformed Irini nell'interesse della sicurezza e della stabilità regionale".

