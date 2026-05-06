Ambasciatore Russia alla Biennale, 'Italia bersaglio di brutali diktat Ue'

ROMA, 06 MAG - "C'è qualcosa di veramente morboso e irrazionale nell'ossessione dell'Ue di perseguitare la cultura e l'arte russa attraverso sanzioni e ogni sorta di restrizione". Così su Facebook l'ambasciatore della Russia in Italia A.V. Paramonov che oggi ha inaugurato il padiglione russo della Biennale. "È molto deplorevole che la leadership italiana, così come la Direzione della Biennale, siano diventate bersaglio di inaccettabili e brutali diktat e pressioni da parte dell'Ue i cui burocrati grigi e senza volto hanno fatto di tutto per abbassare la 'cortina di ferro' e impedire qualsiasi scambio tra i paesi Ue e la Russia".