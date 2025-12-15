Ambasciatore d'Israele in Italia, 'qui gli ebrei non si sentono sicuri'

ROMA, 15 DIC - "Credo che gli ebrei in Italia si sentano senza sicurezza". Lo ha dichiarato Jonathan Peled, ambasciatore israeliano in Italia, in un'intervista con Bruno Vespa a 'Cinque minuti'. Peled ha aggiunto che gli ebrei in Italia "sono cittadini italiani, come tutti gli altri italiani" e "hanno il diritto di vivere in pace e in sicurezza e non sono in nessuna maniera relazionati con la politica interna di Israele, ma con la politica italiana". L'ambasciatore ha commentato anche le parole del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, che ha criticato il governo australiano per non aver fatto tutto il necessario per impedire la strage di Sydney. Secondo Peled queste parole servono per spiegare che "quando un governo non agisce contro l'antisemitismo rapidamente" questo si trasforma "in violenza, come abbiamo visto in Australia" e "questo dovrebbe essere anche un campanello d'allarme per i governi in Europa, anche in Italia".