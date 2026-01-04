Ambasciatore Cornado, non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile

CRANS-MONTANA, 04 GEN - "Esistono le disgrazie, ma questa non è stata una disgrazia ma una tragedia evitabile: sarebbero bastati un po' di prevenzione e un minimo di buon senso". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado al termine della cerimonia svoltasi oggi a Crans-Montana per commemorare le vittime dell'incendio del Constellation.