Ambasciata russa, 'Tajani e Abodi offendono gli atleti paralimpici'

MOSCA, 19 FEB - L'ambasciata russa in Italia ha condannato come "offensiva" la dichiarazione dei ministri degli Esteri, Antonio Tajani, e dello Sport, Andrea Abodi, contro la decisione del Comitato paralimpico internazionale di ammettere gli atleti russi e bielorussi alle Paralimpiadi con le bandiere e gli inni dei loro Paesi. "Particolare sconcerto suscita il fatto che, questa volta, gli attacchi vengano rivolti ad atleti russi e bielorussi portatori di disabilità", scrive l'ambasciata su Telegram, affermando che ciò è "inaccettabile" da parte del governo del Paese che ha avuto l'onore di vedersi assegnare i Giochi olimpici e paralimpici.

