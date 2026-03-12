Giornale di Brescia
Amazon: 'In disaccordo con l'indagine, ci difenderemo'

MILANO, 12 MAR - "Siamo tra i primi contribuenti in Italia, uno dei maggiori investitori esteri nel Paese, con oltre 25 miliardi negli ultimi 15 anni, e impieghiamo in Italia più di 19.000 persone. Contesti normativi imprevedibili, sanzioni sproporzionate e procedimenti legali prolungati incidono sull'attrattività dell'Italia". Lo afferma Amazon che, in una nota, commentando la richiesta di processo avanzata dal Pm di Milano, ricorda di aver raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate "pur essendo in disaccordo con le premesse dell'indagine". "L'accordo riflette l'impegno a collaborare con le autorità italiane. Ci difenderemo con determinazione rispetto al procedimento penale, che riteniamo infondato".

