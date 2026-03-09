Giornale di Brescia
Altro tram esce dai binari a Milano, terzo incidente in dieci giorni

MILANO, 09 MAR - La carrozza centrale di un tram della linea 15 è uscita dai binari stamani nel Comune di Rozzano, al confine con Milano, all'altezza del centro commerciale Fiordaliso. La vettura era appena ripartita da una fermata e si stava muovendo a bassa velocità. Non si registrano feriti. La linea è interrotta ed è stato istituito un servizio di autobus sostitutivi. Si tratta del terzo episodio del genere dopo il deragliamento di una vettura della linea 7 che ha provocato due morti e decine di feriti in viale Vittorio Veneto a Milano, lo scorso 27 febbraio, e dell'incidente nella serata di sabato scorso, quando un tram della linea 9 senza passeggeri a bordo è uscito dai binari nella curva fra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale.

