Altro incendio nel Nuorese, in volo due Canadair e 3 elicotteri

NUORO, 01 AGO - Una vasta area di rimboschimento ai piedi del Gennargentu è minacciata da un incendio che sta avanzando nel territorio di Aritzo, nel sud del Nuorese. Il Corpo forestale sta intervenendo con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi operative di Sorgono e Super Puma Fenosu, ma è stato richiesto anche l'intervento di due Canadair per il contenimento del fronte di fuoco che si propaga in località Cantoniera Sa Casa. Dopo quello che ha mandato in fumo quasi 1100 ettari di territorio tra Nuoro e Orune, questo nuovo focolaio, insieme a quello di ieri a Ottana, aggiunge devastazione a un territorio quest'anno particolarmente martoriato dalle fiamme.