Altri due poliziotti indagati a Milano nell'indagine su Cinturrino

MILANO, 16 MAR - Si allarga ad altri 2 agenti del commissariato di polizia Mecenate l'indagine della Procura di Milano in cui è indagato l'assistente capo Carmelo Cinturrino, in carcere per l'omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso lo scorso 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo durante un'operazione antispaccio. Le nuove iscrizioni, di cui una per falso a carico di una poliziotta, sono legate alla richiesta di incidente probatorio notificata in queste ore per convocare almeno otto testimoni, tra pusher e tossicodipendenti, in modo da cristallizzare i loro racconti. Tra le nuove accuse ci sarebbe anche quella di un arresto illegale. Gli indagati quindi, incluso Cinturrino, salgono a sette.