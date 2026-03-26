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Altoatesino muore in un incidente sul lavoro in Svizzera

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BOLZANO, 26 MAR - Un operaio altoatesino di 37 anni, Alexander Thöni, residente nel comune di Curon Venosta, è deceduto in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in Svizzera. Lo riporta il portale news altoatesino Stol.it. L'incidente si è verificato lunedì scorso a Valsot, nel Cantone dei Grigioni, mentre l'uomo era impegnato in alcuni lavori edili nel seminterrato di un edificio. L'operai è stato investito da un enorme sasso che si era improvvisamente liberato dalla parete. Nonostante i soccorsi immediati e il successivo ricovero in ospedale, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e Thöni è spirato nella giornata di ieri. Per Curon Venosta si tratta del secondo lutto per un incidente mortale sul lavoro a distanza di poche settimane. Lo scorso gennaio, il 23enne René Piffrader aveva perso la vita in un cantiere in Oman mentre lavorava per una ditta svizzera. Sono, infatti, numerosi i venostani che lavorano nella vicina Svizzera.

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