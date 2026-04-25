Alta pressione sull'Italia, bel tempo ovunque fino a lunedì

ROMA, 25 APR - Alta pressione e tempo bello su tutta l'Italia per questo fine settimana, con temperature che in alcune zone possono raggiungere punte di 25-27°C, ma da lunedì si attendono piogge a partire dalle regioni settentrionali e poi sulla zona adriatica. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Da lunedì è atteso un lieve calo della pressione a partire dalle regioni settentrionali, nella zona alpina, e da martedì l'instabilità dovrebbe interessare anche la Pianura Padana con acquazzoni sparsi e un calo delle temperature. Al Centro si prevede tempo stabile e al Sud è atteso un aumento delle temperature, con punte di 27-29°C. Tra martedì 28 e giovedì 30 aprile, prosegue la nota, "l'Italia sarà attraversata da un irregolare peggioramento", con "precipitazioni che interesseranno dapprima il Nord, per poi scivolare gradualmente verso la fascia adriatica e, infine, verso il Sud. Nel dettaglio Sabato 25: al Nord sole e caldo per il periodo, qualche nuvola in Liguria; al Centro sole e caldo per il periodo; al Sud soleggiato. Domenica 26: al Nord soleggiato e caldo per il periodo, qualche nuvola in Liguria; al Centro sole e caldo per il periodo; al Sud soleggiato. Lunedì 27: al Nord nubi irregolari, qualche rovescio dal pomeriggio specie sui rilievi; al Centro soleggiato e caldo per il periodo: al Sud soleggiato e più caldo.