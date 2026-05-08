Alpino accerchiato e derubato della penna nera, 'mi urlavano guerrafondaio'

Un alpino della sezione Germania che ieri sera era in giro per i vicoli con tre o quattro amici dello stesso gruppo è stato circondato da un gruppo di ragazzi che gli hanno rubato la penna nera. A raccontare l'episodio è stato lo stesso alpino sui social: "Siamo stati accerchiati da una ventina di ragazzi, tutti giovani, tutti "sinistroidi" e ci hanno accerchiato e uno mi ha fregato la penna alpina e subito è scappato, io ho cercato di raggiungerli, ho visto dove l'ha messa ma sono stato accerchiato da dei ragazzi, mi dicevano guerrafondaio. Alla fine ho deciso di andarmene, erano arrivati ad essere trenta o quaranta". L'uomo questa mattina ha fatto denuncia in Questura e della vicenda si sta occupando la Digos perché ieri sempre sulle pagine social dei alcuni gruppi antagonisti era circolato un messaggio che invitava a partecipare al "gioco libero" chiamato "ruba la penna", che prevede una gara a chi colleziona più penne nere, descrivendo gli alpini come coloro che "a Genova quotidianamente scortano e proteggono le ronde di carabinieri e sbirri nell'operazione strade sicure". Non è quindi escluso al momento che si sia trattato di un episodio isolato e le indagini sono in corso.