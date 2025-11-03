Giornale di Brescia
Italia e Estero

Alpinisti italiani dispersi in Nepal, ricerche in corso

(ANSA-AFP) - KATMANDU, 03 NOV - Ricerche sono in corso in Nepal di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. Lo ha comunicato il Dipartimento del Turismo nepalese. I due alpinisti, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate e non si hanno più notizie da sabato, ha dichiarato il portavoce del dipartimento Himal Gautam. Il capo spedizione è stato soccorso domenica al campo base in elicottero. La scorsa settimana, il ciclone Montha, formatosi nel Golfo del Bengala, ha portato forti piogge e nevicate in Nepal, bloccando molti escursionisti. (ANSA-AFP).

