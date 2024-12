Alpinisti dispersi; soccorritori bloccati a Campo Imperatore

ROMA, 24 DIC - Sono bloccati in un rifugio a Campo Imperatore, a circa 2100 metri di quota sul Gran Sasso, gli 11 operatori del Soccorso Alpino che da oltre 48 ore partecipano ai tentativi di recupero dei due alpinisti emiliano romagnoli dispersi sulla montagna. Le ricerche sono infatti ancora sospese a causa del maltempo e i soccorritori non possono neanche scendere a valle a causa di un guasto alla funivia. Con loro anche 8 lavoratori del rifugio. Tutti rischiano di rimanere in quota fino al miglioramento delle condizioni meteo, previsto dopo Natale.