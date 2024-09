Alpinista morta sul Monte Rosa, indagata guida alpina spagnola

AOSTA, 12 SET - Per la morte dell'alpinista spagnola Nuria Caton Alcubierre, di 47 anni, avvenuta lunedì scorso sul Castore, nel massico del Monte Rosa, la procura di Aosta ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. È indagata la guida alpina, un cittadino spagnolo di 35 anni, che accompagnava la vittima e il marito, rimasto gravemente ferito e tuttora ricoverato in ospedale. Da una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente svolta dal Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cervinia, la cordata di alpinisti, a causa della scarsa visibilità dovuta alla nebbia, ha sbagliato la linea di discesa finendo su di placca a vento che al suo passaggio si è staccata. La donna è rimasta completamente sepolta dalla neve, e quando i soccorritori sono arrivati sul posto era già morta. Ferito gravemente anche il marito, che è ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Umberto Parini di Aosta. La guida alpina che era con loro è rimasta lievemente ferita, ma è già stata dimessa dall'ospedale. Travolti dalla neve anche altri due alpinisti, sempre spagnoli, che sono rimasti feriti. Una terza cordata di connazionali, invece, è rimasta illesa. I cinque alpinisti, si sono uniti nella discesa dalla vetta alla cordata della vittima, proprio perché loro erano con una guida, e viste le condizioni meteorologiche avverse hanno deciso di scendere tutti insieme. Arrivati fino al Colle del Felik gli otto, a causa della scarsa visibilità, sono finiti sopra una placca a vento che ha ceduto. Le operazioni di soccorso sono state condotte dal Soccorso alpino valdostano e dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia. Sono già stati sentiti dai militari delle fiamme gialle i tre alpinisti illesi e la guida spagnola.