Alpinista ferito sul Monviso, salvato dal soccorso alpino

TORINO, 05 GIU - Un alpinista è rimasto colpito da una scarica di pietre durante l'ascesa al Monviso lungo il canale Collidge. Questa mattina, poco dopo le 10, una scarica di pietre ha sorpreso, a meno di 200 metri dalla vetta, un gruppo di alpinisti impegnati nella difficile scalata. Uno di loro è stato colpito al capo. La pietra ha rotto il casco di protezione e tramortito l'uomo. Allertato dai compagni di scalata, il soccorso alpino è intervenuto con l'eliambulanza del 118, che ha issato l'alpinista a bordo, con il verricello, per poi trasferirlo in ospedale a Cuneo. Non ha riportato gravi ferite.