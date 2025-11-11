Alpini, tutto pronto per la consegna del cappello a Trieste

TRIESTE, 11 NOV - Il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha presentato gli appuntamenti che culmineranno sabato 15 novembre in piazza Unità d'Italia, a Trieste, con la cerimonia solenne di benedizione e consegna del cappello con la penna a 140 volontari in ferma iniziale dell'Esercito. Fedriga, ringraziando l'Esercito italiano, il Corpo degli alpini, PromoturismoFvg, la Camera di Commercio Venezia Giulia Trieste Gorizia e l'assessore regionale al Lavoro e formazione Alessia Rosolen per l'impegno nell'organizzazione dell'appuntamento, ha sottolineato che "gli alpini sono un capitolo importante della storia del Friuli Venezia Giulia. Nessuno può dimenticare lo sforzo profuso in occasione del terremoto del 1976 per dare aiuto alla nostra popolazione e il ruolo determinante che hanno avuto nelle fasi della ricostruzione. Questa Corpo continua a trasmettere quei valori in grado di contrastare l'individualismo sempre più spinto e un mondo privo di protezioni e reti sociali". I giovani, a conclusione di dodici settimane di formazione, riceveranno il cappello con la penna dai "veci" dell'Associazione nazionale alpini. L'assessore Rosolen ha ricordato che "hanno ricevuto una formazione di altissimo livello che consente loro di operare in ambienti estremi, in pericolose attività di peacekeeping e di intervenire con grande professionalità in caso di calamità naturali, utilizzando al meglio strumenti tecnologicamente avanzati. Il tutto - ha aggiunto - senza mai disconoscere i propri valori tradizionali: coraggio, tenacia e impegno". Fedriga si è augurato che nel 2029 Trieste possa ospitare nuovamente l'adunata nazionale degli alpini. "Fra quattro anni celebriamo il 75/o anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. Sarebbe per noi un grandissimo orgoglio - ha concluso il governatore Fvg - accogliere nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia le penne nere provenienti da ogni parte del nostro Paese".