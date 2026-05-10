'Alpini faro per il futuro dell'Italia', sfilata chiude la 97/ma adunata

GENOVA, 10 MAG - "Alpini, faro per il futuro dell'Italia" questo lo striscione che apre la sfilata conclusiva della 97/ma Adunata nazionale degli alpini che si è tenuta a Genova. La sfilata, 90 mila Penne nere, percorrerà tutta via XX Settembre per concludersi in piazza della Vittoria sotto il palco dove si trovano il ministro Crosetto, il presidente della Camera Fontana, il governatore Marco Bucci e la sindaca Silvia Salis oltre alle autorità civili e militari cittadine. In piazza della Vittoria ci sarà la cerimonia del passaggio della stecca con la città di Brescia sede della prossima adunata nazionale alpina. Con l'ammainabandiera si concluderà l'adunata che ha portato a Genova oltre 400 mila persone.