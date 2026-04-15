Almeno 5 morti nella sparatoria in una scuola in Turchia, anche lo studente-killer

ISTANBUL, 15 APR - Almeno cinque persone sono morte e venti sono rimate ferite durante una sparatoria nella scuola media Ayser Calik nel quartiere di Onikisubat a Kahramanmaras, nel sud est della Turchia. Tre delle persone uccise erano studenti, mentre una era un'insegnante, riportano i media locali. Anche l'attentatore, uno studente di terza media che ha aperto il fuoco nella scuola da lui stesso frequentata, secondo il prefetto di Kahramanmaras, Mukerrem Unluer, è morto. "Anche lui è deceduto. Si è sparato durante la colluttazione. Al momento non è chiaro se si sia trattato di suicidio o se si sia sparato durante la confusione", ha affermato Unluer, riferisce Hurriyet, aggiungendo che il ragazzo era arrivato a scuola con 5 pistole e 7 caricatori nello zaino mentre si sospetta che abbia preso le armi da quelle in possesso del padre, che è un agente di polizia. Unluler ha detto che quattro dei feriti sono in condizioni critiche.