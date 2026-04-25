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Italia e Estero

'Almeno 43 navi portacontainer ancora bloccate nel Golfo Persico'

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ROMA, 25 APR - Secondo Lloyd's List, almeno 43 navi portacontainer appartenenti alle 10 maggiori compagnie di navigazione al mondo sono ancora bloccate nel Golfo Persico. Lo riporta Al Jazeera. Le principali compagnie di navigazione hanno sospeso i loro servizi nella regione dall'inizio della guerra contro l'Iran, alla fine di febbraio, "causando ritardi significativi e un aumento dei costi per il commercio globale", secondo Lloyd's List, rivista specializzata nel settore marittimo. Alcune navi appartenenti a Cma Cgm, Cosco, Hapag-Lloyd e Msc sono riuscite a "evacuare... in sicurezza", ha aggiunto Lloyd's List, "sebbene due navi Msc siano state sequestrate dalle autorità iraniane".

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