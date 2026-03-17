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'Almeno 30 corpi estratti dalle macerie del centro medico di Kabul'

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ROMA, 17 MAR - I giornalisti dell'Afp sul posto testimoniano di aver contato "almeno 30 corpi" estratti dalle macerie del centro di riabilitazione dalle droghe colpito nella capitale afghana Kabul e di aver visto i paramedici prestare soccorso a decine di feriti nel caos e tra le fiamme. "Alle prime luci dell'alba, tra le rovine annerite dell'edificio si potevano scorgere sedie, coperte, pezzi di letti d'ospedale e resti umani", riporta l'agenzia francese.

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