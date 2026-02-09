Giornale di Brescia
Almeno 14 morti per le piogge torrenziali in Colombia

BOGOTA, 09 FEB - Almeno 14 persone sono morte negli ultimi giorni in Colombia a seguito delle recenti forti piogge: lo ha rivelato l'Unità nazionale per la gestione del rischio di disastri (Ungrd), che ha proposto al governo la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza sociale, economica e ambientale. In base ai dati ufficiali risultano anche due dispersi, un totale di 9.000 case distrutte, quasi 50.000 famiglie colpite e 35.000 ettari di terreno allagati L'Ungrd ha spiegato che i danni più gravi si concentrano nei dipartimenti settentrionali del Paese, a causa di un fronte freddo che persiste da una settimana, portando intense precipitazioni. "Quello che è successo negli ultimi giorni nel dipartimento di Córdoba, ad Antioquia e praticamente lungo tutta la costa caraibica del Paese è un evento senza precedenti", ha affermato Carlos Carrillo, direttore dell'Ungrd. A causarlo sarebbe stato un fronte freddo che si è spostato dagli Stati Uniti settentrionali ai Caraibi colombiani, aumentando le piogge a gennaio di oltre il 64% rispetto alla media storica della Colombia, secondo l'Istituto nazionale di meteorologia.

BOGOTA

