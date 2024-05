Alluvioni in Brasile, cavalla salvata dal 3/o piano di una casa

RIO DE JANEIRO, 15 MAG - Proseguono i salvataggi di animali nel Rio Grande do Sul, lo Stato del Brasile meridionale colpito dalle inondazioni che hanno causato finora 149 morti e 112 dispersi. I vigili del fuoco del comune di São Leopoldo stavolta hanno soccorso una cavalla rimasta intrappolata al terzo piano di un edificio residenziale. L'animale è stato sollevato grazie ad una speciale imbracatura e portato via attraverso una finestra. Ci sono voluti 15 uomini per compiere l'operazione. Secondo l'amministratore di condominio, l'equino era lì da dieci giorni. La scena ha ricordato il caso del cavallo 'Caramelo', rimasto isolato per quattro giorni su un tetto nella città di Canoas, a causa delle alluvioni, e salvato dalle acque la scorsa settimana. L'animale soffriva di disidratazione ed ha ancora bisogno di recuperare il peso perso durante il periodo in cui è stato bloccato.