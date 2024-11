Alluvione Valencia, l'ex ciclista Garzelli lancia raccolta fondi

VALENCIA, 05 NOV - "Nel nostro piccolo, come Stefano Garzelli Team, stiamo cercando di raccogliere fondi per poter aiutare le 300mila persone che hanno perso semplicemente tutto". Inizia così l'appello alla solidarietà, per le centinaia di migliaia di sfollati per la catastrofica alluvione a Valencia, dell'ex campione di ciclismo Stefano Garzelli. Il vincitore del Giro d'Italia 2000 e commentatore sportivo Rai, Garzelli risiede a pochi chilometri da Valencia, con tutta la sua famiglia, dove ha avviato una importante attività di ciclismo giovanile. Oggi con l'alluvione Garzelli è in prima fila, contando anche sulla solidarietà degli italiani, particolarmente sensibili alle tragedie. Lo stesso Garzelli fu uno dei protagonisti quando il team Acqua e Sapone, di cui era capitano, transitò nelle zone colpite dal terremoto del 2009, con indosso la maglia con la scritta "Forza L'Aquila". Il team Garzelli spagnolo è oggi impegnato in una raccolta fondi su internet www.gofundme.com per poter aiutare le vittime dell'alluvione con beni di prima necessità come cibo, acqua, pannolini, latte in polvere, prodotti per l'igiene. "L'obiettivo sono soprattutto i tantissimi bambini che stanno avendo conseguenze inimmaginabili da questa terribile tragedia". Tra i rischi più imminenti c'è il problema delle infezioni, legato ai morti rimasti per strada e non ancora trovati. Le strade strette non consentono l'intervento di grandi mezzi per rimuovere le auto accatastate. Il paesaggio è devastato e le conseguenze si vedranno negli anni. "Rinnovo l'appello a fare donazioni alla nostra raccolta fondi per consentirci di aiutare i tanti senza casa, che hanno perso tutto, compresa la speranza del futuro".