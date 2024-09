Alluvione: sopralluogo della Procura a Traversara

RAVENNA, 22 SET - La Procura di Ravenna ha compiuto un primo sopralluogo in merito all'alluvione che nei giorni scorsi ha flagellato il territorio romagnolo. In particolare, come riferito dal Resto del Carlino, ieri mattina il Pm di turno Francesco Coco, accompagnato dal comandante della locale Compagnia dei carabinieri, si è recato a Traversara, frazione del comune di Bagnacavallo tra le più colpite dall'evento tra strade inondate di fango, case allagate e persone sui tetti soccorse dagli elicotteri. Il Pm a un certo punto ha incrociato il presidente della Provincia, sindaco di Ravenna e candidato alle prossime Regionali Michele de Pascale: una semplice coincidenza - ha spiegato quest'ultimo - verificatasi mentre pure lui era impegnato in un sopralluogo sempre a Traversara. In ogni modo il sopralluogo del Pm potrebbe essere l'anticamera dell'apertura di un fascicolo come già accaduto per la precedente alluvione, quella di fine maggio 2023 (sette furono le vittime). Per l'alluvione di un anno e mezzo fa è appena partita la consulenza affidata dalla Procura ravennate a tre esperti del Politecnico di Milano nell'ambito di un fascicolo aperto contro ignoti per disastro colposo per capire se l'evento del 2023 fosse prevedibile e, nel caso, prevenibile.