Alluvione: Musumeci, 'polizze sì ma facoltative e limitate'

POTENZA, 22 SET - "C'è un dibattito se estendere le polizze assicurative contro le emergenze anche alle famiglie. Io opterei per una fase di avviamento facoltativa e limitata a quelle realtà, cubature, edifici che si trovano in un territorio particolarmente a rischio": lo ha detto oggi a Potenza il Ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, rispondendo alle domande dei giornalisti, a margine di un'iniziativa che si è svolta nel capoluogo lucano. "Ormai - ha aggiunto Musumeci - dovremo fare i conti mese dopo mese con i rischi naturali". Poco prima, rispondendo a un'altra domanda, il Ministro aveva detto di non voler replicare alle dichiarazioni fatte dall'ex presidente della Regione Emilia-Romagna e ora eurodeputato, Stefano Bonaccini, sulle responsabilità per la situazione nella regione dopo l'alluvione dei giorni scorsi: "Non sono candidato alle elezioni regionali. Ognuno - ha aggiunto Musumeci - vive queste esperienze con la propria sensibilità e il proprio senso di responsabilità. Non replico al deputato Bonaccini" "La prevenzione strutturale - ha spiegato Musumeci, che in un altro passaggio ha detto che 'andrà sempre peggio' dal punto di vista del ripetersi di fenomeni naturali gravi - non si fa in uno o due anni, si fa nei decenni. Ed è importante capire cosa ogni regione abbia fatto negli ultimi 20 anni per mettere in sicurezza il territorio. E se non è stato fratto è bene che si cominci a farlo senza aspettare le alluvioni, i danni e i morti", ha concluso.