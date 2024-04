Alluvione: Figliuolo, primi rimborsi a famiglie entro aprile

"Non c'è cesura fra emergenza e ricostruzione, adesso siamo in una fase di transizione, stiamo facendo il passaggio di consegne con la protezione civile, sarà una cosa veloce ed ordinata che ci permetterà di iniziare l'attività come struttura commissariale". Lo ha detto il commissario per la ricostruzione dell'alluvione in Romagna Francesco Paolo Figliuolo, dopo aver incontrato i sindaci del Ravennate e aver sorvolato in elicottero il territorio colpito. "Io - ha detto - sarò molto aderente al territorio, avremo una struttura di 60 persone, ma oggi abbiamo strumenti elettronici e telematici che ci danno la possibilità di essere in costante contatto. Lo faremo già venerdì con una riunione dei tecnici, dove definiremo bene il tema della somma urgenza e cominceremo a tirare giù il perimetro dei ruoli e della responsabilità dei subcommissari. Il grosso è Emilia-Romagna, ma ci sono anche Toscana e Marche". ANSA/Struttura Commissariale ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING NPK